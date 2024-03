Topspiel: City ohne Abwehr-Duo

Pep Guardiola stehen beim kommenden Ligakracher (Sonntag, 17:30 Uhr) gegen den FC Arsenal zwei wichtige Personalien nicht zur Verfügung. Der Chefcoach von Manchester City sagte auf der heutigen Pressekonferenz, dass die Abwehrspieler Kyle Walker und John Stones nicht mit von der Partie sein werden.

Am Wochenende geht es in England um den Kampf um die Meisterschaft. Neben den Skyblues und den Gunners, die nur ein Punkt voneinander trennen, liegt auch der FC Liverpool noch gut im Rennen. Die Reds treffen am Sonntag (15:00 Uhr) auf Brighton & Hove Albion.