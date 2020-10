Choupo-Moting schließt sich dem FC Bayern an

Der FC Bayern München nimmt Eric Maxim Choupo-Moting unter Vertrag. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, erhält der 31-jährige Angreifer einen bis Sommer 2021 datierten Kontrakt. Nach seinem Vertragsende bei Paris St. Germain vor wenigen Wochen wird keine Ablöse fällig.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt: „Ich bin froh, dass wir Eric verpflichten konnten. Er gibt unserem Kader in der Offensive, vor allem im Zentrum eine Tiefe, die wir brauchen werden. Eric hat bei Paris Saint-Germain internationale Erfahrung gesammelt, er kennt die Bundesliga, Eric kommt ablösefrei. Das passt alles sehr gut zusammen.“

„Wer würde nicht gerne für den FC Bayern auflaufen?“

Choupo-Moting ergänzt: „Es ist ein schönes Gefühl, wieder in die Bundesliga zurück zu kommen – und dann auch noch beim größten Klub Deutschlands. Wer würde nicht gerne für den FC Bayern auflaufen? Es ist eine Ehre, für diesen Verein zu spielen. Beim FC Bayern ist es der Anspruch, immer alles zu gewinnen, und um diese Ziele zu erreichen, bin ich hochmotiviert.“

In der Bundesliga war Choupo-Moting bereits für den Hamburger SV, den 1. FC Nürnberg, Mainz 05 sowie den FC Schalke 04 am Ball. Beim FC Bayern wird der kamerunische Nationalspieler (49 Länderspiele) wie schon bei seinem Ex-Klub Paris St. Germain die Rolle des Jokers ausfüllen. Für PSG erzielte der Rechtsfuß neun Treffer in 51 Einsätzen.