Hertha: Die Zahlen zum Piatek-Deal

Die Leihe von Krzysztof Piatek (27) lohnt sich für Hertha BSC aus finanzieller Sicht. Nach Informationen der ‚Bild‘ kassieren die Hauptstädter eine Million Euro von US Salernitana. Der polnische Stürmer steht vor dem Wechsel zum Serie A-Aufsteiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Teil des Deals sei zudem eine Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro. In der Rückrunde der vergangenen Saison war Piatek bereits an den AC Florenz verliehen. Nun geht es für den Polen zurück nach Italien.