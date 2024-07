West Ham bietet für Summerville

West Ham United sieht in Crysencio Summerville eine geeignete Verstärkung für den Angriff. Für einen Transfer des 22-Jährigen haben die Hammers laut Fabrizio Romano schon ein erstes Angebot an Leeds United abgegeben. Auch mit Summerville soll West Ham Gespräche führen, diese befinden sich aber ebenfalls erst im Anfangsstadium.

Mit ihrem Werben sind die Londoner nicht allein. Vor einigen Tagen sickerte bereits durch, dass Paris St. Germain, der FC Liverpool und der FC Chelsea ebenfalls an dem Niederländer interessiert sind. In der vergangenen Saison gehörte Summerville zum Stammpersonal in Leeds, erzielte in 46 Championship-Partien 20 Tore und gab neun Vorlagen.