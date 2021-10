Hazard erneut verletzt

Die Leidensgeschichte von Eden Hazard nimmt kein Ende. In der Partie gegen Frankreich (2:3) am gestrigen Donnerstagabend musste der belgische Nationalspieler das Feld verletzungsbedingt verlassen. Schon in der ersten Hälfte fasste sich der Flügelstürmer an den Oberschenkel. Nach einem Sprint in Durchgang zwei ging es dann nicht mehr weiter für den 30-Jährigen.

Belgien-Trainer Roberto Martinez konnte nach dem Abpfiff noch keine detaillierten Angaben zu Hazards Blessur machen: „Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir müssen die Art der Verletzung untersuchen, vielleicht ist es nur ein Schlag, das werden wir in den nächsten 24 Stunden sehen.“ Am Sonntag trifft Belgien im Spiel um Platz drei der Nations League auf Italien (15 Uhr). Ob Hazard mit dabei ist oder vorzeitig abreisen muss, soll sich noch heute entscheiden.