Sané zurück in der Startelf?

Hansi Flick ist sehr positiv gestimmt bei Leroy Sané (24). „Leroy Sané ist so weit, dass er wieder von Anfang an spielen kann“, sagte der Cheftrainer des FC Bayern auf der Pressekonferenz am heutigen Freitag.

Morgen trifft der Triple-Sieger auf den 1. FC Köln. Zuvor hatte Sané mehrere Wochen lang an einer Kapselverletzung im Knie laboriert. Sein Comeback feierte in der vergangenen Woche beim 5:0 gegen Eintracht Frankfurt als Einwechselspieler. Gegen Lokomotiv Moskau am Dienstag saß Sané 90 Minuten auf der Bank.