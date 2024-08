ManUnited: Ex-Bayern-Profis starten furios

Die glorreichen Zeiten von Manchester United sind schon eine ganze Weile her. Der letzte Meistertitel wurde vor elf Jahren errungen, in der Champions League war der ehemals europaweit gefürchtete Klub zuletzt 2008 erfolgreich. In den vergangenen Jahren drohte United zu einem Durchschnittsklub der Premier League zu verkommen. Das soll nun anders werden – mit einigen ehemalige Münchnern.

Nach wochenlangem Hin und Her wechselten in dieser Woche Matthijs de Ligt (25) und Noussair Mazraoui (26) schließlich doch vom FC Bayern München nach Manchester. Dort trafen sie auf ihren Ex-Trainer Erik ten Hag, der beide schon bei Ajax Amsterdam coachte. Ebenfalls in diesem Sommer ist mit Joshua Zirkzee (23) Ex-Münchner vom FC Bologna zu United gekommen. Eine vereinbarte Rückkaufklausel zogen die Bayern nicht. Nun laufen alle im Trikot der Red Devils auf – und wussten am gestrigen Freitagabend direkt zu überzeugen.

Bayern: Freund rechtfertigt Verkauf von de Ligt

Zirkzee trifft direkt

Während der Niederländer de Ligt im Saisoneröffnungsspiel gegen den FC Fulham (1:0) erst spät zu seinem Debüt kam und nach seiner Einwechslung für Harry Maguire zumindest fehlerfrei spielte, konnten die anderen beiden nachhaltig Eindruck schinden. Zirkzee entschied das Spiel mit seinem goldenen 1:0-Siegtreffer in der 87. Minute gegen den deutschen Keeper Bernd Leno.

Der junge Offensivspieler überzeugte dabei sowohl die Fans im Stadion als auch die englische Presse. Zirkzee wurde zum Man of the Match gewählt und vom ‚Standard‘ in den höchsten Tönen gelobt: „Ein Traum-Debüt im Old Trafford. Zirkzee leitete sein Siegtor selbst ein, brachte sich in Position und vollendete exzellent. Was für ein Start für ihn bei seinem neuen Klub.“

Verheißungsvoller Start von Mazraoui

Besonders zu gefallen wusste auch Mazraoui. Der bei den Bayern niemals unersetzliche Außenverteidiger zeigte eine enorm starke Partie, machte seine rechte Seite dicht und sorgte für einige Impulse in der Offensive. „So kenne ich Noussair. Er ist ein großartiger Verteidiger und sehr ruhig am Ball. Noch ist er nicht zu 100 Prozent fit, er kann sogar noch mehr tun“, lobte ten Hag seinen alten und neuen Schützling nach der Partie.

Auch die englische Presse ist voll des Lobes für die engagierte Leistung des Marokkaners. „Mazraoui zeigte ein sehr beeindruckendes Debüt“, urteilte der ‚Evening Standard‘. Die ‚Sun‘ bezeichnet den 26-Jährigen als „echte Verstärkung auf der kompletten Außenbahn“ und die Zeitung ‚Manchester Evening News attestiert Mazraoui einen „sehr verheißungsvollen Start seiner United-Karriere.“