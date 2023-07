Liverpool schnappt sich Szoboszlai

Dominik Szoboszlai und RB Leipzig gehen getrennte Wege. Der 22-Jährige schließt sich dem FC Liverpool auf und erhält bei den Reds einen langfristigen Vertrag. Als Ablöse fließen festgeschriebene 70 Millionen Euro.

Für den Klub von der Anfield Road ist der Ungar nach Alexis Mac Allister (24) der zweite Neuzugang für das Mittelfeld. Der Rechtsfuß zeichnet sich im Vergleich zum Argentinier durch eine offensivere Spielweise aus und kann unter anderem auch auf den Flügeln eingesetzt werden. Dank seiner Polyvalenz eignet sich Szoboszlai ideal für das Spielsystem von Jürgen Klopp.

Szoboszlai hat unterschrieben

Für Leipzig war der 32-fache Nationalspieler in 91 Partien an 42 Treffern direkt beteiligt (20 Tore, 22 Vorlagen). In Liverpool nimmt Szoboszlai den Kaderplatz von Fábio Carvalho (20) ein, der seinerseits leihweise zu RB wechselt. Zudem hilft er dabei, die Abgänge von James Milner (37), Alex Oxlade-Chamberlain (29) und Naby Keïta (28) zu kompensieren.

„Ein wirklich historischer Verein, wirklich gute Spieler, ein guter Trainer, alles ist gut. Für mich war es perfekt, den nächsten Schritt in einem Verein wie diesem zu machen. Die Fans, das Stadion, alles ist wirklich gut“, schwärmt Szoboszlai.