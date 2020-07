Barça: Kantersieg nach doppelter Aussprache

Nach dem 1:2 gegen Osasuna und dem verlorenen Meisterkampf gegen Real Madrid war Lionel Messi der Kragen geplatzt. Der Kapitän des FC Barcelona nahm öffentlich alle im Verein – sich selbst eingeschlossen – in die Pflicht. Hinter den Kulissen wurden im Anschluss dann noch weitere Gespräche geführt.

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, trafen sich Quique Setién und Messi zum Vieraugengespräch. Auf Geheiß des Trainers tauschten sich die beiden eine Stunde lang aus und brachten ihre Vorstellungen zum Ausdruck. Das Ergebnis: Auch wenn Setién und sein Kapitän bislang keinen engen Draht zueinander aufbauen konnten, wollen sie in den kommenden Wochen alles dem Ziel Champions League-Titel unterordnen.

Schulterschluss in der Kabine

Gleiches gilt auch für die anderen Barça-Profis, die sich in den vergangenen Tagen ohne ihre Coaches und Vorgesetzten zusammensetzten und auf das große gemeinsame Ziel einschworen. Nach fünf Jahren soll der Henkelpott unbedingt wieder nach Barcelona zurückkehren.

Beim letzten Ligaspiel gegen Deportivo Alavés zeigte der Schulterschluss Wirkung. Mit 5:0 gewann Barça auf fremdem Platz. Der bis dahin letzte Sieg in dieser Höhe datiert von Februar. Es wird sich nun in der Champions League zeigen, ob sich Team und Trainer weiterhin zusammenraufen können. Parallel hält man in Barcelona die Augen nach einem Setién-Nachfolger offen.