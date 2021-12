Ighalo ein Kandidat bei Newcastle

Odion Ighalo könnte bald schon seine Rückkehr in die Premier League feiern. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, ist der 32-Jährige unter den Kandidaten, die bei den Magpies für eine Verpflichtung im Januar in Frage kommen. Ighalo spielte in Englands höchster Spielklasse in der Vergangenheit bereits für den FC Watford und Manchester United.

Unter der Anzeige geht's weiter

Derzeit läuft der nigerianische Stürmer für Al Shabab in Saudi-Arabien auf. Durch die Übernahme einer saudischen Investorengruppe ist die Verbindung zwischen Newcastle und dem Wüstenstaat eng. Dem Bericht zufolge wurde Ighalo bereits von seinem Klub informiert, dass in Kürze ein Angebot aus dem Nordosten Englands eintreffen könnte.