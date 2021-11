Ibra-Comeback wird zum Fiasko | Frankreichs Generation Diaby

Schweden stolpert gegen Georgien

Nicht einmal der Altmeister konnte es richten. Trotz der Hilfe von Zlatan Ibrahimovic kassierten die Schweden ein unerwartetes 0:2 in Georgien und bangen nun um die WM-Qualifikation. ‚Aftonbladet‘ nennt es ein „Fiasko-Match“ und beim ‚Svenska Dagbladet‘ finden sich Begriffe wie „Debakel“ und „schmerzhaftes Versagen“. Nun müssen die Tre Kronors am Sonntag in Sevilla unbedingt gewinnen, um den neuen Spitzenreiter Spanien noch von Platz eins zu verdrängen und den Umweg über die Play-offs zu vermeiden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Punkt noch

Selbstredend wollen die Iberer das verhindern. Nach dem wichtigen 1:0-Auswärtssieg gegen Griechenland atmet die spanische Presse auf. „Ein Punkt für die Weltmeisterschaft“, fasst die ‚Mundo Deportivo‘ die Ausgangslage vor erwähntem Showdown in Sevilla zusammen. Der Selección (16 Punkte) reicht ein Unentschieden, um die Schweden (15 Punkte) auf Distanz und Platz zwei zu halten. Griechenland (neun Punkte) ist endgültig raus aus dem WM-Rennen.

Frischer Wind bei Les Bleus

Erst am morgigen Samstag trifft Nations League-Sieger Frankreich in der WM-Quali auf den klaren Außenseiter Kasachstan und wäre mit dem fest eingeplantem Sieg im Pariser Stade de France nicht mehr von Platz eins der Gruppe D zu verdrängen. In ihrer heutigen Titelstory widmet sich die ‚L’Équipe‘ der „Frische im Handumdrehen“ bei Les Bleus. Gemeint sind die jungen Spieler wie Leverkusens Moussa Diaby (22), Sevillas Jules Koundé (23), Milans Theo Hernández (24) und Monacos Aurélien Tchouaméni (21), die nach der EM regelmäßig zum Einsatz gekommen sind.