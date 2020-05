Vidal träumt von Boca

Arturo Vidal würde eines Tages gerne für den argentinischen Spitzenklub Boca Juniors spielen – das zumindest behauptet sein längjähriger Kollege in der chilenischen Nationalmannschaft, Gary Medel (FC Bologna). „Arturo Vidal liebt Boca, er will unbedingt dorthin“, sagte Medel bei ‚Radio Continental‘ (zitiert via ‚Mundo Deportivo‘).

Der 33-jährige Vidal steht noch bis 2021 beim FC Barcelona unter Vertrag. Immer wieder wird er mit einer Rückkehr nach Italien in Verbindung gebracht. Ex-Klub Juventus Turin und Inter Mailand gelten als interessiert. In der Bundesliga war der Mittelfeldkrieger einst für Bayer Leverkusen und den FC Bayern am Ball.