Großer Gehaltssprung & besondere Ehre: Juve verlängert mit Yildiz

Vor zwei Jahren verließ Kenan Yildiz den FC Bayern in Richtung Juventus Turin mit der Aussicht auf eine bessere Karriereperspektive. Inzwischen lässt sich sagen, die Rechnung ist voll aufgegangen. Wie die Alte Dame mitteilt, wurde der Vertrag des 19-jährigen Offensivspielers vorzeitig bis 2029 verlängert. Der ursprüngliche Kontrakt wäre noch bis 2027 gültig gewesen.

Ein großer Vertrauensvorschuss für Yildiz, der in der vergangenen Spielzeit zwar 39 Pflichtspiele bestritt und an acht Treffern direkt beteiligt war. Einen dauerhaften Stammplatz in der Juve-Offensive konnte sich der zwölffache türkische Nationalspieler noch nicht erarbeiten.

Dennoch gestaltete sich der Vertragspoker mit dem gebürtigen Regensburger in den vergangenen Wochen kompliziert. Yildiz hatte zwischenzeitlich Offerten der Alten Dame abgelehnt. Das Jahresgehalt von bisher 300.000 Euro soll auf 1,6 Millionen Euro plus Boni erhöht worden sein.

Neue Rückennummer

Um den Stellenwert des Youngsters zu verdeutlichen, überträgt Juventus dem beidfüßigen Offensivspieler die legendäre Rückennummer zehn. Yildiz tritt damit die Fußstapfen von Klublegenden wie Alessandro Del Piero oder Roberto Baggio. Zuletzt trug Paul Pogba das Trikot mit der prestigeträchtigen Zehn auf dem Rücken.