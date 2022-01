Koke: Atlético ein Leben lang?

Klub-Urgestein Koke hofft auf ein Karriereende bei Atlético Madrid. „Natürlich war es immer mein Traum, meine Karriere hier zu beenden. Wenn der Verein es will und es mir gut geht, hoffe ich, dass ich hierbleiben kann“, so der Mittelfeldspieler, der am morgigen Samstag seinen 30. Geburtstag feiert, gegenüber ‚Transfermarkt.de‘.

Nie spielte Koke für einen anderen Verein – und geht es nach dem spanischen Nationalspieler, soll das so bleiben. „Aus meiner Sicht sind es die Menschen, die Fans und das Gefühl, wie es funktioniert, etwas zu erreichen. Dazu das Leben hier, es ist stets eine Familie“, beschreibt er die Besonderheiten der Rojiblancos. Kokes Vertrag ist noch bis 2024 datiert.