Rhein verlängert in Rostock

Simon Rhein hat seinen auslaufenden Vertrag bei Zweitligist Hansa Rostock bis 2024 verlängert. Der Mittelfeldspieler wechselte im Sommer vom 1. FC Nürnberg an die Ostsee und gehört zum Stammpersonal der Hanseaten. „Wir haben uns in den letzten zwei Spielzeiten gut entwickelt und ich denke, dass in diesem Verein noch viel mehr steckt, als das bisher Erreichte und das werden wir versuchen rauszuholen“, sagt Rhein.

Rostocks Sportvorstand Martin Pieckenhagen erklärt: „Simon ist es, seit er bei uns ist gelungen, zu einem wichtigen Faktor unseres Spieles zu werden. Wir sind froh, mit ihm einen der besten Mittelfeldspieler der 2. Bundesliga auch weiterhin in unseren Reihen zu haben und den erfolgreichen Weg gemeinsam fortzuführen.“