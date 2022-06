Wechselfreigabe: Frankfurt & Mainz im Rennen um Dagba

Paris St. Germains neuer Sportdirektor Luís Campos hat die Arbeit aufgenommen und lässt keine Zeit verstreichen. Der 57-jährige Portugiese bastelt am Kader für die kommende Spielzeit, in der endlich der ersehnte Gewinn der Champions League gelingen soll. Einer, der in den Planungen am Eiffelturm keine große Rolle mehr spielt, ist Colin Dagba.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 23-jährige Rechtsverteidiger darf Paris bei einem entsprechenden Angebot verlassen und hat nach FT-Informationen mehrere Klubs auf den Plan gerufen. Aus der Bundesliga bekunden Eintracht Frankfurt sowie Mainz 05 Interesse an Dagba. Darüber hinaus befassen sich Leeds United und der FC Villarreal mit der Situation des französischen U21-Nationalspielers.

Bis 2024 gilt Dagbas Vertrag bei PSG noch. Für die Franzosen absolvierte der Rechtsfuß seit seiner Beförderung zu den Profis im Sommer 2018 insgesamt 77 Pflichtspiele. Mit der Ankunft von Achraf Hakimi (23) schwanden die Spielanteile für das Eigengewächs jedoch massiv. Magere sechs Einsätze sammelte Dagba in der abgelaufenen Saison.