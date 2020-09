TSG: Neuer Innenverteidiger aus Kroatien?

Die TSG Hoffenheim könnte noch in der Abwehrzentrale nachlegen. Wie die kroatische Lokalzeitung ‚Glas Slavonije‘ berichtet, befindet sich Innenverteidiger Ante Majstorovic (26) von NK Osijek im Visier der Kraichgauer.

Durchaus plausibel, dass die TSG nach einer weiteren Kader-Ergänzung fahndet. Trainer Sebastian Hoeneß lässt mit einer Dreierkette spielen, was per se den Personalbedarf in der Innenverteidigung erhöht. Kevin Akpoguma, von Ex-Trainer Alfred Schreuder zumeist noch zentral eingesetzt, spielt nun als Rechtsverteidiger. Zudem fällt Havard Nordveidt noch länger mit einem Fußbruch aus.