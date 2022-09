FC Bayern: Hainer von Nagelsmann überzeugt

Geht es nach Herbert Hainer, wird Julian Nagelsmann noch lange Trainer beim FC Bayern bleiben. Gegenüber ‚tz‘ und ‚Münchner Merkur‘ lässt der Präsident des Rekordmeisters verlauten: „Wir sind von Julian Nagelsmann und unserer ganzen Mannschaft komplett überzeugt.“ Man wisse, dass man das Potenzial habe, alle „großen Ziele zu erreichen“, so das Kluboberhaupt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich seien vier erfolglose Spiele in Folge in der Bundesliga „nicht das, was sich unsere Fans und wir alle uns vorstellen“, erklärt Hainer und führt fort: „Allerdings sehen wir auch die Vielzahl an Torchancen, die sich unsere Mannschaft in jeder Begegnung erspielt und die sich aktuell nicht in unseren Ergebnissen spiegelt.“ Während die Bayern in der Champions League mit zwei Siegen aus zwei Spielen in der Erfolgsspur sind, befindet man sich in der Bundesliga lediglich auf Rang fünf.