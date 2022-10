Bayer 04: Vorfreude auf Wirtz

Das Comeback von Florian Wirtz rückt immer näher. „Alle können sich darauf freuen, es wird aber natürlich noch ein bisschen dauern“, sagte Bayer Leverkusens Sportchef Simon Rolfes auf der Pressekonferenz vor der Champions League-Partie am heutigen Mittwochabend bei Atlético Madrid (21 Uhr).

Aufgrund einer Kreuzbandverletzung fehlt Wirtz seit März. Zuletzt absolvierte der 19-jährige Kreativspieler wieder Teile des Mannschaftstrainings. „Das war ein Riesenschritt für ihn, auch vom Gefühl her, dass er merkt, er nähert sich so langsam mal wieder dem wahren Leben des Fußballs“, so Rolfes. Ob Wirtz noch auf den WM-Zug aufspringen kann, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Bundestrainer Hansi Flick nominierte ihn zuletzt für den vorläufigen Kader.