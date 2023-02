City hat Kovacic auf dem Zettel

- Quelle: The Telegraph

Manchester City will scheinbar sein Mittelfeld verstärken. Wie ‚The Telegraph‘ berichtet, haben die Skyblues dabei ein Auge auf Mateo Kovacic vom FC Chelsea geworfen. Dem Bericht zufolge gilt vor allem Pep Guardiola als Bewunderer des 28-Jährigen.

Der Vertrag des kroatischen Nationalspielers bei den Blues endet im Sommer 2024. Bei den Londonern gehört der Mittelfeldmann in der Liga nicht immer zum Stammpersonal, stand in der laufenden Saison erst achtmal in der Anfangsformation.

