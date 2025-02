Nach Trainingspause: Kompany gibt Kane-Update

Das Fehlen von Harry Kane beim Abschlusstraining des FC Bayern vor der Champions League-Partie gegen Celtic Glasgow am Dienstagabend (21 Uhr) hatte vor allem präventiven Charakter. Auf der Pressekonferenz zum Spiel gab Trainer Vincent Kompany vorsichtig Entwarnung: „Manchmal braucht man einen Tag extra zum Erholen. Wir werden morgen früh sehen, wie er sich fühlt. Es ist aber nichts Schlimmes.“

Kane ist in der Champions League (sieben Tore) und in der Bundesliga (21 Tore) der treffsicherste Akteur des Rekordmeisters. Ohne den 31-jährigen Engländer im Aufgebot kassierten die Münchner im Dezember eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FSV Mainz 05 in der Bundesliga und schieden im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen (0:1) aus.