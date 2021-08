HSV: Meißner vor Verlängerung

Der Hamburger SV und Robin Meißner (21) stehen vor einer Vertragsverlängerung. Nach Informationen der ‚Bild‘ soll der talentierte Mittelstürmer in den nächsten Tagen sein Arbeitspapier bis 2024 ausdehnen. Meißners derzeitiger Vertrag ist nur noch bis 2022 gültig.

In der vergangenen Spielzeit debütierte der Youngster für die Rothosen und kam insgesamt auf zehn Spiele in der zweiten Liga. Dabei gelangen ihm drei Treffer und zwei Vorlagen – allesamt in den letzten drei Partien der Saison. Unter Neu-Trainer Tim Walter kam Meißner nach kürzlich überstandener Verletzungspause bislang noch nicht zum Einsatz.