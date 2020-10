Harnik vor Karriereende?

Der aktuell beim SV Werder Bremen unter Vertrag stehende Angreifer Martin Harnik könnte vor dem Ende seiner Profi-Laufbahn stehen. Nach Informationen der ‚Bild‘ verhandelt der Verein mit dem Österreicher aktuell über eine vorzeitige Auflösung seines bis 2021 gültigen Arbeitspapiers. Ob der ehemalige Nationalspieler seine Karriere danach noch auf Profi-Ebene fortsetzen will, ist äußerst fraglich. Ein Engagement im Ausland kommt für den 33-Jährigen dem Bericht zufolge nicht infrage. Auch im Inland ist nicht jeder Klub eine Option für Harnik, der unbedingt in der Nähe seiner Familie bleiben will.

In der vergangenen Spielzeit war der Rechtsfuß an den Hamburger SV ausgeliehen. Seine Zeit bei den Hanseaten verlief jedoch alles andere als optimal, in 23 Zweitligaspielen steuerte der Offensivmann lediglich drei Tore und zwei Vorlagen bei. Eine Kaufpflicht in Höhe von einer Million Euro hätte für den HSV nur im Aufstiegsfall gegriffen. Harnik, der in Bremen ein Jahresgehalt von rund zwei Millionen Euro einstreicht, spielt bei Werder keine Rolle mehr und hält sich aktuell individuell fit.