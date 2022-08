Bielefeld: Keine Job-Garantie für Forte

In der zweiten Liga könnte sich die erste Trainer-Entlassung anbahnen. Am Pranger steht Uli Forte, der erst im Sommer auf der Alm übernommen hatte. „Wir sind jetzt erst 24 Stunden nach dem Spiel. Am Ende heißt es sonst, wenn wir jetzt etwas machen, dass wir zu schnell schießen. Wir müssen uns die Zeit nehmen“, wird Arminia Bielefelds Sportchef Samir Arabi von der ‚Neuen Westfälischen‘ zitiert. Man wolle jetzt erst einmal alles „aufarbeiten, insofern gibt es zum nächsten Spiel keinerlei Aussage“.

Am gestrigen Samstag verlor Bielefeld auch das vierte Ligaspiel der Saison, 0:2 endete das Heimspiel gegen den Hamburger SV. 15 Mal in Folge fuhren die Ostwestfalen nun schon keinen Sieg mehr ein. „Die bereits eingetretene Negativspirale, die seit Februar bereits besteht, müssen wir zum Stoppen bringen. Ansonsten wird sie sich immer schneller und intensiver drehen. Den Start hätte ich mir sehr gerne anders gewünscht, doch Fußball ist eben kein Wunschkonzert“, sagt Forte selbst über den Fehlstart.