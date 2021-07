Milan an Bundesliga-Flirt Kaio Jorge dran

Kaio Jorge vom FC Santos weckt Begehrlichkeiten in Italien. Laut ‚Sky Italia‘ ist allen voran der AC Mailand an einer Verpflichtung des Youngsters interessiert. Daneben sollen auch die Serie A-Konkurrenten Juventus Turin und die SSC Neapel am 19-jährigen Stürmer dran sein. Der Vertrag des Talents läuft Ende des Jahres aus, weshalb ein Wechsel im Wintertransferfenster ablösefrei über die Bühne gehen könnte.

In der Vergangenheit wurde Kaio Jorge auch mit Klubs aus der Bundesliga in Verbindung gebracht. So wurde unter anderem vom Interesse von Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig berichtet. In der aktuellen Saison kommt der U17-Weltmeister auf 23 Einstätze, in denen ihm sechs Tore und drei Vorlagen gelangen.