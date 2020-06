Ein Südamerika-Trio für Bayer

Es gab Zeiten, in denen war Bayer Leverkusen in Deutschland das Nonplusultra, was Neuverpflichtungen aus Südamerika anbelangte. Stars wie Émerson oder Lúcio beispielsweise holte die Werkself direkt aus Brasilien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Geschichte könnte sich nun wiederholen. Im Winter kam Exequiel Palacios (21) vom argentinischen Klub River Plate unters Bayerkreuz. Für diesen Sommer haben die Leverkusener erneut drei potenzielle Neuzugänge ins Visier genommen, die ihr Geld noch in Südamerika verdienen.

Zwei Sturm-Youngsters im Blick

Der ‚kicker‘ nennt die beiden 18-jährigen Angreifer Juan Gutiérrez und Kaio Jorge als Kandidaten. Gutiérrez ist Uruguayer und spielt für seinen Jugendklub Danubio FC. Dort läuft er bereits für die Profis auf, ist aber als Torschütze noch nicht in Erscheinung getreten.

Anders sein brasilianisches Pendant Jorge, der womöglich schon einen Schritt weiter ist. Bei der U17-WM war der Teenager mit fünf Treffern bester Schütze seines Teams. Unter anderem bekundete Juventus Turin Interesse. Ein fast sicher geglaubter Wechsel zur Alten Dame zerschlug sich aber.

Montiel als Sofortlösung

Während Gutiérrez und wohl auch Jorge eher Investitionen in die Zukunft wären, könnte der fünf Jahre älter Gonzalo Montiel eine Soforthilfe sein. Den 23-jährigen Rechtsverteidiger von River Plate bringt das argentinische ‚Tyc Sports‘ mit Bayer in Verbindung.

Montiel, der bereits vier A-Länderspiele für Argentinien bestritt, kennt also nicht nur Bayer-Neuzugang Palacios persönlich sehr gut, sondern ist ein Wechselkandidat. Dies bestätigt Marcelo Carracedo, ein Vertreter seines Noch-Arbeitgebers: „Ich denke, es ist Zeit für Gonzalo, nach Europa zu gehen. Er ist als Spieler erwachsen geworden und bereit für den nächsten Schritt.“

FT-Meinung