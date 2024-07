Fortuna: Tzolis vor überraschendem Wechsel

In der abgelaufenen Saison war er die personifizierte Torgarantie für Fortuna Düsseldorf: Leihspieler Christos Tzolis erzielte 22 Treffer in 30 Zweiligaspielen und hatte damit maßgeblichen Anteil an der starken Saison, die die Rheinländer bis in die Relegation gegen den VfL Bochum führte (3:0/6:7 n.E.). Obwohl der Klub am Ende den Bundesliga-Aufstieg verpasste, zog die Fortuna im Anschluss an die Saison die Kaufoption.

Der 22-jährige Offensivspieler wechselte für 3,5 Millionen Euro von Norwich City nach Düsseldorf. Doch es war von Anfang an klar, dass der Offensivspieler schnell wieder gehen könnte. In seinem bis 2026 befristeten Kontrakt ließ sich der Grieche eine Ausstiegsklausel hineinschreiben, die bis zum 15. Juli gezogen werden kann.

Viele Bundesligisten interessiert

Konkretes Interesse besteht vor allem in der Bundesliga. Dem Vernehmen nach haben Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 den Griechen im Visier. Letztere galten bislang als Topfavoriten auf den Zuschlag. Doch nun scheint ein ausländischer Traditionsklub dazwischenzufunken.

Wie Sacha Tavolieri berichtet, soll sich der FC Brügge die Dienste von Tzolis gesichert haben. 6,5 Millionen Euro Ablöse gehen demzufolge an die Fortuna, die somit noch ein paar Millionen Euro Transfergewinn verzeichnet. Der Medizincheck soll am morgigen Dienstag durchgeführt werden.

Update (15:59 Uhr): Die ‚Rheinische Post‘ bestätigt mittlerweile, dass Tzolis vor einem Wechsel nach Belgien steht. In den Verhandlungen gehe es nur noch um Details, der Deal wird „mit größter Wahrscheinlichkeit“ zeitnah abgeschlossen.