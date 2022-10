Vermeintlicher Wechselwunsch: Mbappé spricht Klartext

Kylian Mbappé sieht seine mittelfristige Zukunft eigenen Aussagen zufolge bei Paris St. Germain. Dies bekräftigte der 23-Jährige am gestrigen Sonntagabend auf Nachfrage der wartenden Journalisten im Anschluss an den 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille: „Ich bin sehr glücklich. Ich habe nie um meinen Abgang im Januar gebeten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Die kursierenden Medienberichte habe er „nicht verstanden“. Zudem sei er „weder direkt noch indirekt an diesen Informationen beteiligt“, so Mbappé weiter, der Einblick in den Gemütszustand seiner Entourage gewährte: „Wir waren fassungslos, als wir es erfuhren. Danach müssen wir damit umgehen, wir hatten ein Spiel zu spielen. Ich wollte nur sagen, dass es völlig falsch ist, ich bin sehr glücklich hier.“

Schwierige Medienlandschaft

Bis 2025 ist Mbappé seit seiner durchaus überraschenden Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer noch an PSG gebunden, dem Vernehmen nach ist jedoch das letzte Vertragsjahr an eine Option gekoppelt, die nur der Spieler selbst ziehen kann. Folglich wären die Pariser im Sommer darauf angewiesen, Mbappé zu verkaufen, sofern sie noch eine Ablöse kassieren wollen.

Schon alleine diese Ausgangslage birgt einiges an Zündstoff. Dessen ist sich auch Mbappé bewusst, der ein Stück weit desillusioniert erscheint: „Wenn man bei PSG spielt, weiß man, auf was man sich einlässt. Man weiß, was es an Gutem und Schlechtem mit sich bringt. Jeder Spieler, der hierher kommt, weiß das. Man ist gewarnt.“

Klar ist: Für alle Beteiligten ist das Wechselthema mit diesen Worten längst nicht ausgestanden. Mbappé mag die Wogen für den Januar halbwegs geglättet haben, spätestens im Frühjahr geht es aber dann wieder um einen möglichen Abschied im kommenden Sommer.