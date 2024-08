Barça: Nächstes Angebot für Roque

Vitor Roque steht beim FC Barcelona weiterhin auf der Abgangsliste, nun hat der nächste Verein wegen des Brasilianers angeklopft. Nach Informationen von ‚Relevo‘ hat Sporting Lissabon den 19-Jährigen intern als Transferziel Nummer eins für die aktuelle Wechselperiode ausgerufen. Die Portugiesen haben wegen des Angreifers dem Bericht zufolge bereits Kontakt mit Barça aufgenommen. Aktuell werden verschiedene Optionen sondiert.

Barcelona würde das Talent am liebsten verleihen oder bei einem Verkauf den Transferverlust möglichst in engen Grenzen halten. Roque war erst im Januar für 40 Millionen Euro von Athletico Paranaense aus Brasilien zu den Katalanen gewechselt. Bisher konnte der Nationalspieler auch Neu-Trainer Hansi Flick nicht von sich überzeugen und hat mit dem Durchstarter Pau Víctor (22) einen neuen Konkurrenten, der in der Vorbereitung starke Eigenwerbung betrieb. Neben Sporting ist auch der FC Everton an Roque dran. Die erste Offerte der Toffees über 25 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni hat Barça jedoch bereits abgelehnt.