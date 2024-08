Barça: Premier League-Angebot für Roque

Mehrere Premier League-Klubs sind an Vitor Roque vom FC Barcelona interessiert. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist nun das erste Angebot für den Mittelstürmer bei den Katalanen eingegangen. Der FC Everton hat demzufolge eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro plus drei Millionen an möglichen Boni für den 19-Jährigen geboten, der bei Barça auf der Streichliste steht. Die Offerte wurde jedoch laut dem Bezahlsender sofort abgelehnt. Barcelona soll unterhalb von 30 bis 35 Millionen nicht gesprächsbereit sein.

Trotzdem hält Everton weiter den Kontakt zu Barça-Sportdirektor Deco. Roque war erst im Januar für 40 Millionen Euro von Athletico Paranaense aus Brasilien nach Barcelona gewechselt und ist noch bis 2031 an den Klub gebunden. Bisher konnte der Nationalspieler allerdings nicht von sich überzeugen und hat mit dem Durchstarter Pau Víctor (22) nun zudem einen neuen Konkurrenten vor der Nase. Barça würde den Brasilianer am liebsten verleihen oder zumindest den Transferverlust in deutlichen Grenzen halten. Laut ‚Marca‘ haben neben Everton weitere Klubs aus der Premier League Roque im Visier, vor allem Nottingham Forest soll sehr interessiert sein.