Gago übernimmt die Boca Juniors

Fernando Gago ist neuer Cheftrainer der Boca Juniors. Das verkündete der argentinische Traditionsverein in der Nacht von Montag auf Dienstag offiziell. In Buenos Aires übernimmt der 38-Jährige für Diego Martínez. Nach 17 Spieltagen in der argentinischen Liga steht Boca nur auf Platz zehn.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gago selbst war bis vor kurzem noch als Trainer des mexikanischen Klubs Chivas tätig. Boca ist der Heimatverein des ehemaligen Mittelfeldspielers, der dort die Jugendabteilung durchlaufen hatte, ehe er 2007 zu Real Madrid wechselte. 2013 kehrte der 61-fache Nationalspieler zu Boca zurück und war dort bis 2019 aktiv. Jetzt also die Rückkehr als Trainer.