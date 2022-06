Fröhling komplettiert TSG-Trainerteam

Die TSG Hoffenheim komplettiert das Trainerteam um Chefcoach André Breitenreiter. Frank Fröhling vom SC Paderborn kommt als Assistent und füllt damit die Lücke von Matthias Kaltenbach, der kürzlich zu Ajax Amsterdam wechselte.

Fröhling arbeitete bereits von 2007 bis 2015 in unterschiedlichen Positionen bei der TSG und kehrt dementsprechend nach sieben Jahren Unterbrechung in den Kraichgau zurück. Neben seiner Tätigkeit in Paderborn war er für den Hamburger SV und Schalke 04 aktiv.