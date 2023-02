BVB-Abschied: Vier Anfragen für Dahoud

Mahmoud Dahoud wird Borussia Dortmund am Saisonende verlassen. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert, verkündete Sportdirektor Sebastian Kehl am gestrigen Montag. Dahoud kann sich also ab sofort auf die Suche nach einem neuen Verein machen.

An Interessenten, die den Mittelfeldspieler ablösefrei unter Vertrag nehmen wollen, mangelt es nicht. Nach Informationen von ‚Sport1‘ haben bereits der AC Mailand, die SSC Neapel, der FC Sevilla und Leicester City Interesse angemeldet. Gerüchte kursierten zuletzt auch um Ex-Klub Borussia Mönchengladbach.

„Freue mich auf neue Herausforderung“

„Ich freue mich sehr auf eine neue Herausforderung. Ich möchte auf jeden Fall in einer der Top-Ligen auf hohem Niveau spielen“, kündigt Dahoud gegenüber ‚Sport1‘ an. Der 27-Jährige betont: „Darum kümmert sich aber mein Team. Ich bin Fußballer. Das ist mein Fokus. Alles, was im Sommer kommt, kommt im Sommer.“

Bis dahin konzentriere er sich „voll und ganz auf den BVB und möchte helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wenn das Team mich braucht, bin ich zu 100 Prozent da.“ Nach langwieriger Schulterverletzung kam Dahoud in diesem Jahr erst zu zwei Kurzeinsätzen. Am Samstag ist der BVB bei der TSG Hoffenheim zu Gast.