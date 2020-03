Bei Abbruch: Liverpool soll dennoch Meister werden

Der FC Liverpool könnte so oder so in dieser Saison zum Meister gekrönt werden. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, wurde am gestrigen Freitag bei einem Treffen der Klub-Bosse entschieden, dass die Reds offiziell zum Meister der Saison 2019/20 ernannt werden, auch wenn die Saison aufgrund der Coronakrise nicht zu Ende geführt werden kann.

Das Team von Jürgen Klopp spielt eine Saison der Superlative und rangiert aktuell 25 Punkte vor dem Zweitplatzierten Manchester City. Da aber noch neun Spieltage ausstehen und City zudem ein Spiel weniger absolviert hat, könnten die Skyblues rein rechnerisch noch an den Reds vorbeiziehen. Darüber hinaus wurde diskutiert, wie sich die kommende Spielzeit bei einem Saisonabbruch gestalten würde. Ähnlich wie in Deutschland könnte es Auf- aber keine Absteiger geben.