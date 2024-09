Ocampos vor Sevilla-Abflug

Lucas Ocampos wird den FC Sevilla aller Vorrausicht nach ein Jahr vor Vertragsende in Richtung Mexiko verlassen. Laut einem Artikel der ‚Marca‘ wird Sevilla das Angebot des Erstligsten CF Monterrey in Höhe von 6,5 Millionen Euro plus Boni annehmen. Das Transferfenster hat dort noch bis zum 10. September geöffnet.

Der 30-jährige Linksaußen kommt in fünf Jahren bei den Sevillistas auf 208 Pflichtspieleinsätze, in denen er 44 Tore und 22 Tore beisteuern konnte. Mit Sevilla gewann Ocampos zudem zweimal die Europa League. Nun wechselt der Argentinier in die Liga MX.