BVB: Bürki-Leihe geplatzt

Roman Bürki ist bei Borussia Dortmund nur noch dritte Wahl. Entsprechend ist der Schweizer auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Eine ernsthafte Option in der Ligue 1 hat sich nun aber zerschlagen.

Nach FT-Informationen hat sich die AS St. Étienne gegen eine Verpflichtung des Keepers auf Leihbasis entschieden. Der französische Erstligist will stattdessen den 24-jährigen Paul Bernardoni von SCO Angers an Bord holen. Eine Einigung in dieser Personalie steht unmittelbar bevor.

Bürki muss sich darum anderweitig umsehen. Der BVB will den 31-Jährigen, der fünf Millionen Euro pro Saison kassiert, gerne von der Gehaltsliste streichen.