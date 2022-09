Union verlängert mit Fischer

Union Berlin führt die Zusammenarbeit mit Erfolgstrainer Urs Fischer fort. Wie der derzeitige Tabellenführer der Bundesliga bekanntgibt, wurde der auslaufende Vertrag des Schweizer Trainers vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit machen die Berliner wie gewohnt keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Urs Fischer ist ein exzellenter Trainer, der unsere Mannschaft gemeinsam mit dem gesamten Trainerteam in die sportlich erfolgreichste Phase unserer Vereinsgeschichte geführt hat. Unsere Zusammenarbeit ist zudem von großem Respekt und gegenseitigem Vertrauen geprägt, daher verliefen auch unsere Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit entsprechend. Für uns alle stand schnell außer Frage, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortsetzen möchten“, freut sich Vereinspräsident Dirk Zingler.

Von Liga zwei nach Europa

Fischer hatte seinen Job an der Alten Försterei im Sommer 2018 angetreten. In seinem ersten Jahr führte der Schweizer den Vorjahresachten der zweiten Liga über die Relegation zum Aufstieg in die Bundesliga. Im Anschluss an den gelungenen Klassenerhalt folgten zwei Spielzeiten, in denen Union dank Platz sieben und Platz fünf jeweils den Einzug in den Europapokal feiern durfte.

„Was wir in den letzten Jahren gemeinsam erleben durften, ist unglaublich und kaum zu beschreiben“, freut sich auch Fischer, „wie ich bereits oft betont habe, fühle ich mich bei Union sehr wohl. Die tägliche Arbeit gemeinsam mit der Mannschaft und dem gesamten Team, die Bedingungen, die der Verein zur Verfügung stellt, der menschliche Umgang miteinander – all das sind ganz wichtige Faktoren für unseren Erfolg in den vergangenen vier Jahren. Ich denke, wir können auf dem gemeinsamen Weg noch einiges erreichen und freue mich, auch weiterhin Teil der Entwicklung des Vereins zu sein.“