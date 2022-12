Drama im Elfmeterschießen: Kroatien schlägt Japan

In der ersten Halbzeit begegneten sich die Japaner und die Kroaten weitestgehend auf Augenhöhe. Beide Nationen verpassten mehrmals die Führung. Bereits in der 3. Minute setzte Shogo Taniguchi einen Kopfball knapp drüber. In der 8. Minute war es dann Ivan Perisic, der an Shuichi Gonda scheiterte. Auch Andrej Kramaric (28.) und Daichi Kamada (41.) ließen die Führung liegen. Kurz vor dem Pausenpfiff (44.) traf der bei Celtic Glasgow spielende Daizen Maeda allerdings doch noch per Linksschuss zur 1:0-Führung der japanischen Nationalmannschaft.

Nach dem Pausentee kamen beide Mannschaften unverändert aus den Kabinen. Erneut entwickelte sich zwischen Japan und Kroatien ein munteres Auf und Ab. Diesmal waren es die Karierten, die den ersten Nadelstich setzen konnten. Perisic köpfte sein Team in der 55. Minute zum 1:1 Ausgleich. In der Folge machten die Kroaten mehr für das Spiel und rissen das Spielgeschehen an sich, die Japaner lauerten ihrerseits auf Kontermöglichkeiten. Letztlich konnte jedoch keines der beiden Teams die regulären 90 Minuten nutzen, um eine Entscheidung herbeizuführen.

Ereignisvolles Elfmeterschießen

Und so kam es erstmals in diesem Turnier zur Verlängerung. Diese gestaltete sich zwar intensiv, kam in Sachen Tempo allerdings nicht an die reguläre Spielzeit heran. Somit kam es zum Elfmeterschießen. Takumi Minamino patzte sofort und verschoss den ersten Elfer der Japaner. Sein Landsmann Kaoru Mitoma scheiterte mit seinem Elfmeter ebenfalls an Kroatiens Schlussmann Dominik Livakovic. Die Entscheidung wurde jedoch vorerst vertagt, Marko Livaja setzte seinen Elfmeter an den Pfosten.

Da allerdings auch Schalke-Profi Maya Yoshida vom Punkt scheiterte und Mario Pasalic seinen Elfmeter verwandelte, gewannen die Kroaten letztlich mit 3:1 das Elfmeterschießen.

Viertelfinale gegen Brasilien oder Südkorea

Im Viertelfinale, das am kommenden Freitag (16 Uhr) stattfindet, trifft Kroatien auf den Sieger der heutigen Abendpartie (20 Uhr) zwischen Brasilien und Südkorea.