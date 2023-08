Über 30 Millionen: Wolfsburg schnappt sich Majer

Der VfL Wolfsburg präsentiert seinen Königstransfer in diesem Sommer. Nach Vereinsangaben hat Mittelfeldspieler Lovro Majer bei den Niedersachsen einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-jährige Kroate kommt von Stade Rennes nach Wolfsburg und kostet dem Vernehmen nach mehr als 30 Millionen Euro Ablöse. Majer erhält die Rückennummer 19.

Lese-Tipp

City mit neuem Angreifer einig

„Er ist ein kreativer, technisch sehr versierter Spieler und hat in den vergangenen zwei Jahren seine Qualitäten in Frankreich unter Beweis gestellt. Darüber hinaus hat er sowohl mit Rennes in der Europa League als auch mit Dinamo Zagreb in der Champions League bereits internationale Erfahrung gesammelt. […] Mit Lovro sind wir im Mittelfeld künftig noch flexibler aufgestellt, er kann zentral eingesetzt werden, hat aber auch über außen seine Stärken“, so VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Transfer ging ein wochenlanger, harter Poker mit Rennes voraus. Der VfL ließ sich immer weiter hochhandeln, ließ aber nicht locker, weil die Überzeugung und das nötige Kleingeld durch den Verkauf von Mick van de Ven (für bis zu 50 Millionen Euro zu Tottenham Hotspur) vorhanden waren. Nun bekommt Trainer Niko Kovac seinen absoluten Wunschspieler.

Majer sagt: „Ich bin sehr glücklich, dass es mit einem Wechsel nach Wolfsburg in die Bundesliga geklappt hat und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit meinen neuen Mitspielern und dem Trainerteam um Niko Kovac. Ich möchte der Mannschaft helfen, mein Bestes geben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“