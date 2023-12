Luiz Gustavo zurück nach Brasilien

Für Luiz Gustavo ist noch nicht Schluss. Der FC São Paulo verkündet offiziell, dass der defensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis Ende 2024 unterschrieben hat. Auch Vereine aus dem Ausland sollen an den Diensten des Brasilianers interessiert gewesen sein.

Bis Juli war Gustavo für Al Nassr in der saudischen Pro League aufgelaufen. Der 36-jährige Linksfuß ist in seiner Karriere bereits viel rumgekommen: Der Abräumer spielte unter anderem für Olympique Marseille in der Ligue 1, Fenerbahce in der türkischen Süper Lig sowie die TSG Hoffenheim, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg in der Bundesliga.