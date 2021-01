Messi-Sperre: Barça erhebt Einspruch

Der FC Barcelona will gegen die Sperre von Lionel Messi Berufung einlegen. Dies geben die Katalanen offiziell bekannt, nachdem der Ligaverband am heutigen Dienstag eine Strafe von zwei Spielen festlegte. Am Wochenende hatte der Argentinier im spanischen Superpokal gegen Athletic Bilbao (2:3) erstmals in seiner Barça-Karriere glatt Rot gesehen, nachdem er Gegenspieler Asier Villalibre schlug.

Mit diesem Aspekt begründet Barcelona auch den Einspruch: „Wir müssen uns daran erinnern, dass Messi zuvor noch nie eine Rote Karte beim FC Barcelona gesehen hatte.“ Theoretisch hätte Messi auch bis zu vier Spiele gesperrt werden können.