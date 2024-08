Danso einig mit neuem Klub

Kevin Danso (25) ist dem Wechsel zu Atalanta Bergamo einen Schritt nähergekommen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerseite Foot Mercato ist sich der Innenverteidiger mit dem Europa League-Sieger über die Konditionen für eine Zusammenarbeit einig geworden. Nun muss noch Dansos derzeitiger Arbeitgeber RC Lens, dem ein Angebot von 25 Millionen Euro vorliegt, abschließend überzeugt werden.

Grundsätzlich entspricht das Atalanta-Angebot nach FT-Infos den Preisvorstellungen von Lens. Dansos Vertrag ist noch bis 2027 gültig. Im Sommer 2021 war der Österreicher für 5,5 Millionen Euro vom FC Augsburg zu den Nordfranzosen gewechselt. Seitdem bestritt der 23-fache Nationalspieler 114 Pflichtspiele für den Klub und entwickelte sich zum absoluten Leistungsträger. Nach der Vizemeisterschaft in der Spielzeit 2022/23 durfte sich Danso vergangene Saison erstmals in der Champions League beweisen. Bei Atalanta könnte nun bald das zweite Jahr in der Königsklasse folgen.