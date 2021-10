Depay verteidigt Barça-Wechsel

Trotz der jüngsten Pleitenserie bereut Memphis Depay seinen Wechsel zum FC Barcelona nicht. „Wie kannst du mich das fragen? Es ist Barcelona“, so die launische Antwort des Niederländers auf entsprechende Nachfrage eines ‚ESPN‘-Reporters, „ich glaube nicht, dass du verstehst, wie groß dieser Klub ist und was es für einen Spieler bedeutet, hierhin zu wechseln.“

Überbewerten will Depay die Niederlagen der vergangenen Wochen nicht: „Ich will gar nicht so viel darüber sprechen. Die Leute tun so, als wäre die Saison schon vorbei – dabei sind noch so viele Spiele zu bestreiten. Es ist noch alles möglich.“ Im Sommer wechselte der 27-jährige Angreifer ablösefrei von Olympique Lyon nach Katalonien. Seine Bilanz bisher: Drei Tore und eine Vorlage in neun Pflichtspielen.