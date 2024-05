Zwei Interessenten: Barças Plan mit 40-Millionen-Mann Roque

40 Millionen Euro zahlte der FC Barcelona an Athletico Paranaense für den Transfer von Top-Talent Vitor Roque. Ein Schritt, der womöglich noch etwas zu früh kam. Erst 310 Pflichtspielminuten hat der junge Stürmer seit Anfang des Jahres gesammelt, immerhin zwei Tore gelangen ihm dabei.

Die Perspektive auf Besserung ist begrenzt, zumal Torjäger Robert Lewandowski (35) angekündigt hat, auch in der nächsten Saison in Barcelona auflaufen zu wollen. Barça will Roque deshalb bei einem anderen Verein Spielpraxis verschaffen, im Idealfall in La Liga.

Der spanischen Zeitung ‚ABC‘ zufolge stehen dafür auch schon zwei Interessenten bereit: Betis Sevilla und der FC Sevilla sollen Kandidaten für eine Zwischenstation sein. Eine heiße Spur scheint sich derzeit aber noch nicht herauszukristallisieren.