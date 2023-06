Miami entlässt Neville

Inter Miami muss sich einen neuen Trainer suchen. Wie der MLS-Klub bekanntgibt, wird Phil Neville nicht mehr an der Seitenlinie stehen. In Miami saß der 46-Jährige 90 Partien auf der Trainerbank und holte durchschnittlich 1,32 Punkte. In der laufenden Spielzeit der Eastern Conference belegt der Verein um Eigentümer David Beckham allerdings den letzten Platz. Das Aus ist also auf das sportliche Abschneiden zurückzuführen.

„Ich möchte mich bei der Eigentümergruppe von Inter Miami für ihr Vertrauen und dafür bedanken, dass ich Teil dieses Projekts geworden bin, bei den Spielern und Mitarbeitern für ihr beeindruckendes Engagement, ihre Hingabe und ihre harte Arbeit und bei den Fans für ihre unermüdliche Unterstützung des Vereins seit dem ersten Tag. Ich bin dankbar, dass ich zum Wachstum dieses Klubs beigetragen habe. Ich tewünsche Inter Miami alles Gute für die Zukunft“, kommentiert der Engländer seinen Abschied.

