Savinho unterschreibt bei City

Manchester City hat offenbar den Transfer von Savinho unter Dach und Fach gebracht. Wie Transferkenner Fabrizio Romano berichtet, wurden die letzten offenen Fragen aus dem Weg geräumt und der Vertrag unterschriftsreif ausgehandelt.

City überweist demnach zunächst 6,5 Millionen Euro Ablöse an Atlético Mineiro. Aufgrund erfolgsabhängiger Bonuszahlungen kann die Summe weiter steigen. In der kommenden Saison soll sich das 17-jährige Offensivjuwel wohl zunächst als Leihspieler bei der PSV Eindhoven in Europa akklimatisieren.