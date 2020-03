Bayern beobachtet Linksverteidiger Kokolo

Der FC Bayern München bemüht sich offenbar um Williams Kokolo vom FC Middlesbrough. Der ‚Daily Mirror‘ berichtet, dass sich die Münchner gerne in einem Probetraining von den Qualitäten des 19-jährigen Linksverteidigers überzeugen würden. Neben dem deutschen Rekordmeister zeigen auch West Ham United und die SSC Neapel Interesse an dem jungen Franzosen, heißt es in dem Bericht.

Kokolo war erst vor wenigen Tagen vom AFC Sunderland nach Middlesbrough gewechselt. Dort hat er einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Aufgrund der Coronakrise kam Kokolo bislang aber noch nicht für Boro zum Einsatz.