Flick vor Meilenstein bei Barça

Hansi Flick kann beim FC Barcelona einen Vereinsrekord einstellen und den besten Saisonstart eines neuen Trainers aller Zeiten hinlegen. Gewinnt der ehemalige DFB-Coach auch das achte Spiel der neuen La Liga-Saison, würde er mit Tata Martino gleichziehen, der in der Spielzeit 2013/14 bei Barça ebenfalls mit acht Siegen startete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der Pressekonferenz vor der Partie bei CA Osasuna am heutigen Samstag (21 Uhr) betonte Flick, dass er sich nicht wirklich für den Rekord interessiert. Wichtiger sei der Sieg an sich und, dass die Mannschaft den Flow aufrechthält. Flick hat den Titel in La Liga im Visier – ein Erfolg, der Martino trotz seines Startrekords vor zehn Jahren übrigens nicht gelang. Der Ex-Trainer beendete die Saison mit drei Punkten Rückstand auf Atlético Madrid auf Rang zwei.