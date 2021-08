Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

VfB Stuttgart

Beim Tabellenführer gab es am Mittwoch einen Abgang zu verzeichnen. Darko Churlinov wechselt auf ein Jahr auf Leihbasis vom VfB Stuttgart zu Schalke 04. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals.

TSG Hoffenheim

Verwirrung um Ritsu Doan. ‚Sky‘ berichtet von konkreten Gesprächen bezüglich einer Verpflichtung des Japaners. Zudem soll sich der Ex-Bielefelder mit TSG-Trainer Sebastian Hoeneß getroffen haben. Der dementiert aber: „Das ist einfach mal glatt gelogen und das ist alles, was ich dazu sagen kann.“ ‚Sky‘ beharrt darauf, dass ein Gespräch ohne persönliches Treffen stattfand.

Borussia Dortmund

Thomas Delaney könnte den BVB noch verlassen. Laut ‚Bild‘ und den ‚Ruhr Nachrichten‘ haben sich Dortmund und der FC Sevilla in den Transferverhandlungen angenähert. Aktuell sollen die Andalusier sechs Millionen Euro bieten, ab sieben Millionen würde der BVB zustimmen.

1. FC Köln

Zwei Spieler vom unteren Ende der Kaderhierarchie verlassen den FC. Vincent Koziello wechselt zu KV Oostende, João Queirós zum portugiesischen Zweitligisten GD Chaves.

Mainz 05

Jonathan Meier soll auch in dieser Saison andernorts Spielpraxis sammeln. Die Mainzer verleihen den 21-jährigen Linksverteidiger an Hansa Rostock. In der vergangenen Saison war Meier leihweise für Dynamo Dresden aktiv.

VfL Wolfsburg

Schon bald könnte der VfL Wolfsburg Vollzug vermelden: Luca Waldschmidt steht vor dem Wechsel in die Autostadt. Das berichtet der portugiesische ‚Record‘. Benfica Lissabon erhält zwölf Millionen Euro, in Wolfsburg unterschreibt Waldschmidt bis 2025.

Leverkusen

Leverkusener Doppelschlag auf dem Transfermarkt: Neben Robert Andrich (Union Berlin) wechselt auch Verteidiger Piero Hincapié vom argentinischen Erstligisten CA Talleres zur Werkself. Beide könnten beim morgigen Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Anstoß 18:30 Uhr) erstmals Teil des Bayer-Kaders sein.

FC Bayern

Für alle Fans der Münchner gibt es gute Nachrichten. Der FC Bayern hat sich laut ‚Sport1‘ und ‚Bild‘ mit Leon Goretzka auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Das neue Arbeitspapier soll bis 2026 datiert sein.

Borussia Mönchengladbach

Den Gladbachern droht in der Schlussphase des Transfermarkts der Verlust von Marcus Thuram. Wie ‚Sky‘ und italienische Medien übereinstimmend berichten, bemüht sich Inter Mailand intensiv um den Franzosen. Der sei auch durchaus daran interessiert, zu den Nerazzurri zu wechseln. Ein erstes Angebot von Inter habe Gladbach abgelehnt, die Schmerzgrenze liege bei 30 Millionen Euro.

Union Berlin

Rober Andrich (26) verlässt die Eisernen nach zwei Jahren Richtung Bayer Leverkusen. Beim Werksklub unterschreibt der Mittelfeldspieler bis 2026. Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach vier bis fünf Millionen Euro.

Arminia Bielefeld

Die Suche nach einem Linksverteidiger ist abgeschlossen. Lennart Czyborra (22) wechselt per Leihe plus Kaufoption zum DSC. Zuletzt war der Berliner von Atalanta Bergamo an den FC Genua verliehen.

SC Freiburg

Maximilian Eggestein (24) nimmt den Kaderplatz von Baptiste Santamaria (26, Stade Rennes) ein. Der Mittelfeldspieler kommt für bis zu sieben Millionen Euro von Werder Bremen.

VfL Bochum

Laut Trainer Thomas Reis war Stürmer Sebastian Polter (30) voraussichtlich der letzte VfL-Zugang des Sommers. Michael Esser, Patrick Osterhage, Konstantinos Stafylidis, Christopher Antwi-Adjei und Takuma Asano, Elvis Rexhbecaj, Konstantinos Stafylidis und Eduard Löwen komplettieren die neunköpfige Liste der Neuzugänge.

RB Leipzig

Olympique Marseille bemüht sich weiter um Alexander Sörloth (25). Wie FT aus Frankreich erfuhr, laufen derzeit die Verhandlungen. Eine Einigung wurde bislang aber weder mit RB noch mit dem Stürmer erzielt. Angedacht ist eine Leihe mit Kaufoption.

Hertha BSC

Der Hauptstadtklub arbeitet am Transfer von Oliver Christensen (22, Odense BK). Wie die dänische Zeitung ‚Ekstrabladet‘ berichtet, könnte der Torhüter für drei Millionen Euro Ablöse nach Berlin wechseln.

Eintracht Frankfurt

Steven Zuber (30) wird die SGE verlassen, das kündigte sein Berater Milos Malenovic im ‚Blick‘ an. Der FC Venedig, Norwich City, der FC Turin, Olympique Marseille und Dinamo Moskau gelten als Interessenten.

Greuther Fürth

Der Aufsteiger rüstet nach dem desaströsen 1:5-Auftakt in Stuttgart auf. Mittelfeldmann Jeremy Dudziak (25) vom Hamburger SV unterschreibt beim Kleeblatt einen Vertrag bis 2024.

FC Augsburg

Zum Auftakt setzte es eine 0:4-Klatsche gegen Hoffenheim – ob der FCA noch einmal nachbessert? Als Kandidat gilt seit einiger Zeit Bremen-Verteidiger Marco Friedl (23).