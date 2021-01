Inter: Lingard statt Eriksen

Jesse Lingard könnte Manchester United in Richtung Serie A verlassen. Wie der ‚Daily Mirror‘ am heutigen Sonntag vermeldet, zeigt Inter Mailand konkretes Interesse an einer Leihe des 28-jährigen Offensivspielers. Die Red Devils würden Lingard dem Vernehmen nach keine Steine in den Weg legen.

Voraussetzung für einen Wechsel zu den Nerazzurri ist aber, dass zuvor Christian Eriksen (28) seine Koffer packt. Inter will den dänischen Nationalspieler bei einem anderen Verein unterbringen. Eine Rückkehr zu Tottenham Hotspur war zuletzt ebenso Thema wie ein Wechsel zu Paris St. Germain.